Airbus: Investor springt ab

Hamburg. Der österreichische Unternehmer Michael Tojner hat das Interesse an Teilen der Airbus-Tochter Premium Aerotec vorerst verloren, will das Kapitel aber noch nicht dauerhaft abschließen. »Wir bemühen uns derzeit nicht mehr um Premium Aerotec und beenden damit diese vielen Diskussionen«, sagte Tojner der Augsburger Allgemeinen (Freitagausgabe) laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Premium Aerotec steht im Zentrum der Airbus-Umbaupläne für die Fertigung ziviler Flugzeuge in Deutschland. Die IG Metall läuft seit Monaten Sturm gegen die Umbaupläne der Konzernspitze und verlangt, dass die Kleinteilfertigung im Airbus-Konzern verbleiben soll. (AFP/jW)