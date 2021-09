Amazon eröffnet acht neue Logistikzentren

Berlin. Der Handelsmonopolist Amazon hat die Eröffnung von acht neuen Logistikzentren in Deutschland bis Mitte kommenden Jahres angekündigt. Über das Vorhaben informierte das Unternehmen am Montag in München.Die Zahl der Festangestellten hierzulande werde bis Ende des Jahres voraussichtlich auf über 28.000 Mitarbeiter steigen. Weil der Konzern den Beschäftigten einen Tarifvertrag verweigert, befindet sich die Gewerkschaft ­Verdi seit Jahren im Arbeitskampf mit dem Onlineriesen. (AFP/jW)