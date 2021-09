Halbherzige Antwort

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Menora im Schaufenster des Restaurants »Schalom« (Chemnitz, 28.6.2021)

Geht es gegen links, scheut der Staatsapparat keine Mühen. Der G20-Gipfel im Juli 2017 in Hamburg war noch nicht beendet, als der damalige Erste Bürgermeister und heutige SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schon »harte Urteile« gegen Gipfelgegner forderte. Viele G20-Prozesse endeten wie bestellt. Von einer so entschlossenen Antwort der Justiz auf die rechten Ausschreitungen in Chemnitz 2018 kann dagegen keine Rede sein. Das zeigt das Ergebnis einer Anfrage der sächsischen Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (Die Linke). »Auch drei Jahre nach den Ereignissen ist die Bilanz der Aufarbeitung ernüchternd«, sagte Nagel am Montag gegenüber jW.

Nach einer Messerstecherei am Rande des Stadtfestes in Chemnitz am 26. August 2018, bei der ein Kubadeutscher ums Leben kam und Asylsuchende beteiligt waren, tobte sich in der Stadt tagelang ein rechter Mob aus. Über soziale Netzwerke wurde bundesweit mobilisiert, die Stimmung mit Falschmeldungen angeheizt. Bereits am Abend des 26. August zogen fast 1.000 Neonazis und Hooligans durch die Straßen und jagten Menschen, die sie für Migranten hielten. Der damalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen (CDU), musste seinen Hut nehmen, nachdem er bestritten hatte, dass es »Hetzjagden« von Neonazis auf Migranten in Chemnitz gegeben hatte. Inzwischen kandidiert er für die CDU in Südthüringen bei der Bundestagswahl.

Aus der Antwort der Landesregierung auf Nagels Anfrage wird deutlich, dass nur relativ wenige Täter für die Ausschreitungen zur Rechenschaft gezogen wurden. In einer Aufstellung sind 282 Delikte aufgelistet, die in der Mehrzahl vom 26. August bis 7. September 2018 im Zentrum von Chemnitz registriert wurden. Die Straftatbestände umfassen die ganze Bandbreite der einschlägigen Delikte, von gefährlicher Körperverletzung bis Volksverhetzung. Lediglich in rund 50 Fällen kam es zu einer Verurteilung, davon zwei Drittel Geldstrafen und nur wenige Haftstrafen. Die meisten Verfahren wurden eingestellt.

Erneut zeige sich, »dass rechte Täterinnen und Täter in Sachsen von Polizei und Justiz kaum etwas zu befürchten haben«, kommentierte die Linke-Abgeordnete die Bilanz gegenüber jW. Das werde von Rechten als Ermutigung wahrgenommen. Nagel verwies auf Zahlen der »Beratungsstelle für Betroffene rassistischer und rechts motivierter Gewalt« in Dresden. Diese zählte zwischen dem 26. August und dem 31. Dezember 2018 im Zusammenhang mit der rechten Mobilisierung in Chemnitz 64 Angriffe auf politisch Andersdenkende und Medienschaffende sowie einer Vielzahl rassistisch motivierter Attacken.

Drei Jahre nach den Ausschreitungen soll an diesem Mittwoch vor dem Amtsgericht Chemnitz ein Prozess gegen einen beteiligten Neonazi beginnen. Am 27. August 2018 hatte eine Gruppe von mindestens zehn schwarz Vermummten das über Sachsens Grenzen hinaus bekannte jüdische Restaurant »Schalom« und seinen Inhaber Uwe Dziuballa attackiert. Die Täter warfen Steine auf das Lokal und auf Dziuballa. Er wurde an der Schulter verletzt, das Gebäude beschädigt. »Judensau, verschwinde!« hätten die Angreifer gegrölt, zitierte die Nachrichtenagentur dpa den Gastronomen am Montag.

DNA-Spuren am Tatort haben die Polizei demnach auf die Spur des jetzt Angeklagten gebracht, eines 30jährigen aus der Region Stade in Niedersachsen, dessen Wohnung im Dezember 2019 durchsucht wurde. Er sei einschlägig vorbestraft. Die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch im besonders schweren Fall und Sachbeschädigung vor. Dziuballa wird in dem Prozess als Zeuge aussagen. Die Ereignisse von 2018 und nachfolgende rechte Taten wie der Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 haben dem Bericht zufolge bei dem Gastronomen ebenfalls Spuren hinterlassen. Früher habe er sich keine Gedanken gemacht, mit der Kippa auf dem Kopf in die Stadt zu gehen, sagte Dziuballa. Heute setze er aber mitunter einen Hut auf, etwa wenn Kinder dabei seien.