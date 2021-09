Schauspielikone Jean-Paul Belmondo gestorben

Paris. Der französische Schauspieler Jean-Paul Belmondo ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Berufung auf seinen Anwalt Michel Godest. Belmondo galt als einer der beliebtesten Schauspieler Frankreichs überhaupt. Berühmtheit erlangte er 1960 für seine Hauptrolle in Jean-Luc Godards »A bout de souffle« (Außer Atem). Er war neben Alain Delon der prägendste Schauspieler der französischen Nouvelle Vague, spielte während seiner Karriere in rund 80 Filmen. Er arbeitete mit wichtigen Regisseuren wie Jean-Pierre Melville, Louis Malle, Claude Chabrol, Claude Sautet, François Truffaut und Henri Verneuil zusammen. (AFP/jW)