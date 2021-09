Planeten sprengen

imago images/KHARBINE-TAPABOR/Collection Jonas Muss man das behalten oder kann das weg? Sprengkarte für Außerirdische (Weltkarte nach Beatus von 776)

Schweizerinnen und Schweizer sprechen entgegen allen Vorurteilen sehr schnell. Das beweist der neue Science-Fiction-Podcast »Cibelius – Ein Außerirdischer in Konolfingen« von Nils Althaus. Das Stück kommt von SRF 1 und wird dort von Montag an wöchentlich um 14 Uhr ausgestrahlt. Die neunteilige Reihe ist zudem bereits jetzt im Onlineangebot des Senders zu finden.

Worum geht es? Der Außerirdische Cibelius soll in Menschengestalt vom Emmental aus die Erde vermessen und herausfinden, ob der Planet gesprengt werden kann. Dieser Handlungsabriss lässt sich aber nur vom Programmtext her ableiten, wenn man kein Schweizerdeutsch versteht. Anhören lohnt sich trotzdem, allein wegen des Kontrasts aus melodiösem Tonfall und kratzigen Rachenlauten.

Was das Science-Fiction-Universum angeht, bietet das Radioprogramm diese Woche auch sonst einiges, denn der Geburtstag des 2006 gestorbenen polnischen Schriftstellers Stanislaw Lem jährt sich am kommenden Sonntag zum 100. Mal. Mit seinem wohl bekanntesten Roman setzt sich das Feature »Solaris. Eine Annäherung an Stanislaw Lems Science-Fiction-Klassiker« (ORF 2021; Di., 16 Uhr, ORF Ö1) von Till Koeppel und Julia Reuter auseinander. Auch Robert Brammer beschäftigt sich mit Lems tiefenpsychologisch begabtem Ozean und ist dazu mit der Wiederholung des Beitrags »Stanislaw Lems ›Solaris‹« (D-Radio Berlin 2001; Sa., 5 Uhr, DLF Kultur) zu hören.

Und selbstverständlich kommen einige Hörspiele nach Texten von Stanislaw Lem. In »Test« (DRS 2008; Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur und So., 16 Uhr, HR 2 Kultur) geht es auf eine Erkundungsmission mit Pilot Pirx, der von einer Fliege begleitet wird. Weiter geht es mit »Die Mondnacht« (BR/NDR/SDR/SFB 1976; So., 15 Uhr und Wdh., Mo., 20 Uhr, Bayern 2), in dem zwei Wissenschaftler auf ihrer Mondbasis ums Überleben kämpfen. Denn ihr Sauerstoffvorrat entweicht durch ein Leck. Bis die Rettungsmission eintrifft, wird nur einer überleben können. Besonderer Clou: Die beiden Kontrahenten werden von einer »Black Box« belauscht. Und zum krönenden Abschluss der Lem-Woche läuft auch der Klassiker »Solaris« (MDR 2006; Teil 1/2 So., 18.20 Uhr, SWR 2) selbst.

In die Zeit der Romantik führen Novalis’ »Hymnen an die Nacht« (DLF 2009; Di., 20 Uhr, DLF). In diesen verarbeitete er den Tod seiner Verlobten Sophie von Kühn im Jahr 1797. In der Sendungsinfo heißt es: »Mystische Visionen beschwören die Grenze zwischen Leben und Tod jenseits vom Tage, von Licht und Bewusstsein.«

Eine unterirdische Zivilisation zu entdecken, gilt es dann in Philip Levenes »Terra incognita« (BR 1962; Teil 3/6 Mi., 20 Uhr, Bayern 2). Levene ist Schöpfer der berühmten Spionageserie »The Avengers« (dt.: »Mit Schirm, Charme und Melone«). In seinem Hörspielmehrteiler geht es nicht um britische Geheimagentinnen, sondern um ganz gewöhnliche Leute, die plötzlich vom Erdboden verschluckt werden. »Terra incognita« ist als Podcast veröffentlicht.

Mysteriös geht es auch im Krimi des luxemburgischen Autors Guy Helminger zu, der den Titel »Frau Gantner« (WDR 2010; Do., 23 Uhr, 1 Live) trägt. Eine Vermieterin bestimmt das Schicksal der Hausbewohner noch lange nach ihrem Tod. Oder ist das nur Einbildung? Ein Hörspiel mit gesellschaftskritischen Ambitionen kommt von Gesche Piening. In ihrer Ursendung »Bin pleite ohne mich« (BR/DLF Kultur 2021; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) geht es um den Verlust sozialer Teilhabe nach einem Offenbarungseid und wie die Betroffenen damit umgehen.

Als vor 20 Jahren zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York gesteuert wurden, war die Schriftstellerin Kathrin Röggla berufsbedingt in der Stadt und hielt ihre Eindrücke von den Auswirkungen der Terroranschläge fest. Daraus entstand unter Regie von Ulrich Lampen das Hörspiel »Really ground zero – Anweisungen zum 11. September« (BR 2002; Sa., 15 Uhr, Bayern 2 und 18 Uhr, DLF Kultur).

Der Schriftsteller und Musikjournalist Juri Sternburg präsentiert eine Tragikomödie, die von einer jüdischen Familie handelt. Für »60 Quadratmeter Hass« (DLF Kultur 2021; Ursendung So., 18.30 Uhr, DLF Kultur) hat er als Mitwirkende unter anderem verschiedene Protagonisten der HipHop-Szene an Land gezogen.