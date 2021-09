Nachschlag: Restezappen

SWR/dibido Amüsant auf der »Kurzstrecke«: Olaf Schubert und Pierre M. Krause in Dresden

Was tun mit dem angebrochenen Sonntag abend? Nach dem Polizeiruf mit Verena Altenberger – eine Polizistin hat nur bis Mitternacht Zeit, einen Täter zu einem Geständnis zu bringen, wird von ihrem Vorgesetzten aus Angst vor dem Scheitern durch einen eilig herbeigerufenen Exermittler ersetzt (!), aber kämpft sich zurück – noch zu wach, geht’s ans Restezappen. Kurz im Ersten abgewartet, wer bei Anne Will Wahlkampf machen muss (seltsame Mischung aus Parteivorsitzenden und Subalternen plus Journalistin), rüber zu »RBB 24« wegen des Wetterberichts, flott weg über Arte und eine Hemingway-Doku bleibe ich schließlich beim Südwestrundfunk hängen. Da steht gerade Pierre M. Krause mit Olaf Schubert an einer Dresdner Imbissbude. Schubert redet über Bockwürste – »Dampfpimmel, Hartz-IV-Lende, Tankstellenfasan, mit den Vokabeln kriegst du überall ’ne Wurst« – und antwortet dann auf die Frage, ob es Spaß mache, jetzt wieder aufzutreten: »Es war ja schon vorher für alle ’ne Quälerei.« Die Pritsche ruft. (mis)