Zehnmal ABBA

Die schwedische Popgruppe ABBA hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das zehnte Studioalbum von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad wird den Titel »Voyage« tragen, wie die Band am Donnerstag abend bekanntgab. »Erst haben wir einen Song gemacht, dann mehrere. Dann haben wir gesagt: Warum machen wir nicht ein ganzes Album?«, sagte Björn Ulvaeus bei einem Presseevent in London. Das Studioalbum soll am 5. November erscheinen. Zwei neue Lieder waren gleich zu hören: »I Still Have Faith In You« und »Don’t Shut Me Down«. (dpa/jW)