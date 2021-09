Nachschlag: Warten auf Fortschritt

Matthias Balk/dpa Das Brennstoffzellensystem eines Antriebsstrang-Exponats in einem BMW-Forschungszentrum in Garching bei München (24.7.2020)

Nicht immer ist die bessere Technik auch die durchsetzungsfähigste. Schon gar nicht im Kapitalismus. Die Entwicklung wasserstoffbetriebener Autos ist schon sehr ausgereift, ihre Verbreitung kommt dennoch nicht recht vom Fleck. In ganz Deutschland gibt es bisher nur 800 Wasserstofffahrzeuge im Vergleich zu 350.000 batteriebetriebenen E-Autos. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Wasserstoff ist als Rohstoff unbegrenzt vorhanden, lässt sich leicht speichern, transportieren und – im Gegensatz zum stundenlangem Aufladen von E-Autos – schnell betanken. Die 3sat-Wissenschaftsdokumentation »Unter Druck: Wasserstoff in der Mobilität« beleuchtet die Probleme. Zwar feiert man sich in Deutschland als Wissenschaftsstandort, der globaler Spitzenreiter bei Wasserstofftechnik sei, aber der gesellschaftlichen Umsetzung kommt die Politik nicht hinterher. Eine entsprechende Infrastruktur ist nahezu nicht vorhanden, Wasserstofftankstellen bleiben eine Rarität. Im Großraum Berlin gibt es nur vier davon. (mp)