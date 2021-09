Donner, Blitz und Wellen

Astrid Ackermann/Musikfest Berlin Das Ensemble Modern Orchestra bei der Aufführung einer Komposition von Heiner Goebbels – »Es interessiert mich nicht, wenn ein Stück von mir zwischen Strauss und Beethoven gespielt wird.«

Das Musikfest der Berliner Festspiele versucht sich regelmäßig in dem Spagat, große Orchester und namhafte Solisten zu präsentieren und gleichzeitig das Programm entlang inhaltlicher Linien zu strukturieren. Der 50. Todestag Igor Strawinskys ist diesmal Anlass, sein großteils wenig bekanntes Spätwerk in den Mittelpunkt zu stellen. Daneben ist von Carlo Gesualdo bis Olga Neuwirth praktisch für alle etwas im Angebot. Simon Rattle gastiert ebenso in der Philharmonie wie Philippe Herreweghe, und die Berliner Orchester sind natürlich auch mit von der Partie.

Diese Opulenz war im vergangenen Jahr aufgrund der Reisebeschränkungen nicht möglich gewesen. Festspielstimmung möchte freilich trotzdem nicht so recht aufkommen. Das beginnt schon beim Schlangestehen vor der Philharmonie. Es gibt keine Pausen mit Gesprächen und Sekt. Trotz »3G« und nur schütter besetztem Auditorium wird dem Publikum das Tragen einer FFP2-Maske sogar während der Aufführungen zugemutet. Da war man schon fast erleichtert, als der neu gegründete Bundesjugendchor die Masken wenigstens zum Singen abnehmen durfte.

Das Gründungskonzert des Chors unter seiner Leiterin Anne Kohler bildete am 28. August den Auftakt des Musikfestes noch vor dem eigentlichen Eröffnungskonzert. Der erste Auftritt des Ensembles, das unter dem Dach des Deutschen Musikrats nun das Bundesjugendorchester und das Bundesjazzorchester ergänzt, fand mit einem Jahr Verspätung statt, war doch der Chorgesang über lange Monate durch Behördenauflagen in besonderer Weise beeinträchtigt.

Kohler, Professorin für Chorleitung in Detmold, hatte die 18- bis 26jährigen, sorgsam ausgewählten Sängerinnen und Sänger glänzend vorbereitet und präsentierte ein Programm von Orlando di Lasso bis zu einer Uraufführung von Kathrin A. Denner. Die »Vier doppelchörigen Gesänge op. 141« von Robert Schumann und die »Fest- und Gedenksprüche op. 109« von Johannes Brahms erblühten, wunderbar transparent, in vielen Farben und Schattierungen. Beim zeitgenössischen Repertoire setzte Kohler mit Stücken von Wolfgang Rihm, Jonathan Harvey und James MacMillan eher auf Gediegenes denn auf Experimentelles. In Denners von düsteren Klangballungen geprägter Auftragskomposition »Innen« müssen sich die Vokalisten ständig ihre Hände vor den Mund halten – vermutlich ein Reflex auf die Knebelung des Chorgesangs. Der neue, junge Chor wird das Musikleben zweifellos bereichern.

Auf die vokalen Nuancen folgte am 30. August eine regelrechte Materialschlacht. Heiner Goebbels hat für das groß besetzte, zum Ensemble Modern Orchestra erweiterte Ensemble Modern den abendfüllenden, vierteiligen Orchesterzyklus »A House of Call« geschrieben, Elektronik und Lichtinszenierung inklusive. Vimbayi Kaziboni leitete vom rechten Bühnenrand aus den riesigen, eine gewaltige Schlagzeugbatterie umfassenden Apparat. »Es interessiert mich nicht, wenn ein Stück von mir zwischen Strauss und Beethoven gespielt wird«, sagte der Frankfurter Komponist im Gespräch mit Musikfestleiter Winrich Hopp selbstbewusst. »Erst wenn ich die Möglichkeit habe, einen ganzen Abend dramaturgisch zu strukturieren, kann ich dem Publikum eine starke, innere künstlerische Erfahrung anbieten.« Das Angebot wurde in Berlin anscheinend gerne angenommen; der Jubel war groß, und in den nächsten Monaten wird das Stück auf Tournee gehen.

Der 1952 geborene Goebbels und das Ensemble Modern sind ein eingespieltes Team. Produktionen wie »Surrogate Cities« oder »Eislermaterial« tourten jahrelang um die Welt. Der Theatermann aus Frankfurt am Main, der im Sogenannten Linksradikalen Blasorchester aktiv und Teil der Art Rock Band Cassiber war, verfügt über eine breite Skala an Ausdrucksmöglichkeiten und Mitteln, die er sich nicht scheut wirkungsvoll einzusetzen. Damit erreicht er ein Publikum, das über die Gemeinde der an neuer Musik Interessierten weit hinausgeht. Da blitzt und donnert es schon mal, ehe die Stimme von Heiner Müller mit einem Text über Sisyphos eine akustische Bühne bekommt.

»A House of Call« ist ein Theater der Stimmen. Historische Tondokumente werden eingespielt, auf die das Orchester antwortet. Das Rauschen und Knistern der alten Aufnahmen ist präsent und wird geschickt mit der musikalischen Struktur verwoben. Goebbels spricht von einem »säkularen Responsorium«, aber häufig ist es dann doch so, dass das Material von dem großen Apparat erdrückt und zugekleistert wird. Die Zusammenstellung der Tondokumente ist erst einmal ein subjektives Notizbuch, und dennoch will Goebbels damit politische Fingerzeige geben, wenn er aus ethnologischen und kolonialen Kontexten stammende Aufnahmen, etwa aus »Deutsch-Südwestafrika« verwendet.

Auch wenn musikalisch einige Effekthascherei betrieben wird, erweist sich Heiner Goebbels einmal mehr als findiger Dramaturg: So gelingt es ihm gleich zu Beginn, das Publikum zu überrumpeln, – das Stück hat längst begonnen, während das Orchester die Bühne betritt – und den Auftrittsapplaus auszubremsen. Und am Schluss – Kaziboni hat das Dirigieren bereits eingestellt – sind die Instrumentalisten gar als Chor zu hören, mit einem litaneiartig vorgetragenen Text von Samuel Beckett (»What When Words Gone«).

Den Reigen der internationalen Gastspiele eröffnete schließlich am Dienstag das Concertgebouworkest aus Amsterdam unter Daniel Harding. Die präzise und mit klanglicher Verve beeindruckende Aufführung der letzten Ballettmusik von Igor Strawinsky (»Agon« aus dem Jahr 1957) zeigte, wie interessant der Fokus auf das Spätwerk ist – nicht mehr kulinarisch-neoklassizistisch oder folkloristisch ist diese Musik, sondern von abstrakter Wucht. Regelrechte Klangfarbenorgien entfesselten die niederländischen Spitzenmusiker bei zwei französischen Stücken: In Claude Debussys »La Mer« peitschten sie die Wellen ganz ordentlich. Und Olivier Messiaens früher Zyklus »Poèmes pour Mi« strahlte in vielen Farben, wenn auch die Sopranistin Renée Fleming ihren stimmlichen Zenit schon hörbar überschritten hat.