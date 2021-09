Das Ringen um Freiheit

jW-Archiv »Auf den Schultern eines ganzen Volkes getragen, geliebt und verehrt« – Michalis »Mikis« Theodorakis (29.7.1925–2.9.2021)

Im hohen Alter von 96 Jahren verstarb der Komponist, Widerstandskämpfer und Politiker Mikis Theodorakis am Donnerstag in Athen. Kaum zu glauben. Wo er doch das tägliche Leben seiner Griechen begleitete wie die Himmelsgestirne. Mit seiner Musik, morgens im Radio. Mit seinen vielen scharfsinnigen politischen Analysen, die – kaum hatte er sie öffentlich gemacht – gedruckt, verlesen und gesendet wurden. Die gehört und diskutiert wurden in Athen, Thessaloniki, auf den Inseln, in den Bergdörfern des Epiros und natürlich draußen in der Welt, in der Mikis Theodorakis zum Symbol des Kampfes eines elf Millionen Menschen kleinen Volkes für »Freiheit und Selbstbestimmung« wurde. Anderswo zur inhaltsleeren Phrase verkommen, war dieses »Ringen um Freiheit« Theodorakis über viele Jahrzehnte Lebenszweck.

Theodorakis, dessen Namen, übersetzt, den Begriff »Gottesgeschenk« in sich trägt, dürfte wohl der einzige auf diesem Planeten gewesen sein, dessen Musik entscheidend dazu beitrug, eine Diktatur zu stürzen. Doch »Mikis«, wie ihn in der Heimat alle nannten, meist liebevoll, manchmal abschätzig, war in Wirklichkeit ein Mann der Harmonie, ein Versöhner. Im Jahr 1972, da herrschten in Athen die geistlosen Militärs um den Obersten Georgios Papadopoulos, schrieb der Dramatiker Arthur Miller über Mikis Theodorakis: »Es scheint, dass sein lebenslanger Kampf für eine lebendige griechische Musik von dem um die Freiheit begleitet werden musste. Ich bezweifle, dass jemals ein anderes Leben so kraftvoll die enge Verbindung von revolutionärer und politischer Befreiung bewiesen hat.« Wie wahr.

Für fast alles verantwortlich

Der »Revolutionär« Theodorakis war nie zu trennen vom genialen Komponisten. Widerstandskämpfer war Mikis nicht (nur) mit der Waffe in der Hand, sondern vor allem als Künstler, der in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren in dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land einen allein von der Kultur beförderten gesellschaftlichen Wandel anschob. Der half, die verfeindeten Lager zu versöhnen und seine Griechen zu dem zu machen, was sie – wie der Geschichtsphilosoph Egon Friedell beklagte – bis dahin nie gewesen waren: ein einziges und bisweilen sogar einiges Volk. Das ihn dafür liebte.

Im Winter 2006 beschrieb Mikis Theodorakis in einem Gespräch mit dem Autor dieses Artikels, wie es sich anfühlte, »auf den Schultern eines ganzen Volkes getragen, geliebt und verehrt zu werden: Das ist schön – und zugleich eine schwere Bürde (…) Ich hatte immer das Gefühl, ich sei für nahezu alles verantwortlich, was bei uns geschieht. War es Freude, freute ich mich mit meinen Leuten. War es jedoch Tragödie und Schmerz, dann hatte ich das Gefühl, etwas mehr leiden zu müssen als die anderen – weil sie mir ja mit ihrer Liebe zu mir und meiner Musik so ein unschätzbar wertvolles Geschenk gemacht haben.«

Gelitten hat Mikis Theodorakis in der Tat. Und der Schmerz, den ihm die Folterknechte der royalistisch-faschistischen Sieger des Bürgerkriegs im Jahr 1949 auf der Insel Makronisos – dem von Briten und US-Amerikanern finanzierten Konzentrationslager – zufügten, hätte einen physisch und psychisch schwächeren Menschen wahrscheinlich getötet. Sie brachen ihm die Beine, sie gruben ihn bis zum Kopf in den Dreck ein, und sie verlangten von ihm, wie auch von seinen Kameraden, dem Kommunismus abzuschwören, zu »­bereuen«.

Mikis unterschrieb nicht. Ebensowenig wie sein treuester Freund, der Schriftsteller Giannis Ritsos, der auf dieser Insel des Schreckens wehmütige Lyrik schrieb. »Wir sind wie die beiden Teile eines Doppeladlers«, beschrieb Theodorakis einmal ihr brüderliches Dasein in einer kapitalistisch-zerstörerischen Welt, deren nackte Grausamkeit im Griechenland der Nachkriegszeit vor allem die politische Linke erfasste und sie aus dem gesellschaftlichen Leben ausschloss. Es herrschten die mit US-amerikanischem Geld genährte bürgerliche Rechte und der mit ihr verbündete Klerus: »Im Namen der Heiligen, wesensgleichen und unteilbaren Dreifaltigkeit« beschloss das Parlament im Januar 1952 eine Verfassung, die erst 1975, nach dem Fall der Militärdiktatur, liberalisiert wurde. Die Kommunistische Partei war verboten worden.

Kulturelles Allgemeingut

Erst 1954 durfte der Kommunist Theodorakis das Land verlassen. Der angehende Dirigent und Komponist hatte bereits 1950 sein Musikstudium in Athen mit glänzenden Noten beendet. Nun zog es ihn nach Frankreich, wo er sich am Conservatoire de Paris bei Eugène Bigot einschrieb. Filmmusik, ein Liederzyklus mit Texten des Lyrikers Paul Éluard (»Les Éluard«, 1958) oder das Ballett »Antigone«, eine Auftragsarbeit des Royal Opera House Covent Garden, die 1959 uraufgeführt wurde, ließen aufhorchen.

Aber erst die Vertonung des großen Werkes seines Kameraden ­Ritsos, der »Epitaphios«, machte aus Mikis den außergewöhnlichen Protago­nisten der »griechischen« Musik, den seine Leute und all die anderen draußen in der Welt zu verehren begannen. Der »Epitaphios« ist das Klagelied einer Mutter, deren Sohn im Mai 1936 beim Streik der Tabakarbeiter in Thessaloniki von Polizisten niedergeschossen wurde. Mikis’ Komposition ist der Beginn einer weltweit wohl einmaligen Vertonung von Texten großer Literaten. Die Werke der Bekanntesten unter ihnen, der Nobelpreisträger Giorgos Seferis und Odysseas Elytis, wurden so zu kulturellem Allgemeingut. Mit dem Vehikel der Musik erreichten sie schließlich selbst die Analphabeten in den entlegensten Dörfern des Landes. Elytis’ 1979 in Stockholm preisgekröntes Werk »Axion Esti«, an dem der Autor zwei Jahrzehnte gearbeitet hatte, ist ein Zyklus, der im Gewand einer orthodoxen Liturgie – ursprünglich ein Lobgesang an Maria die Gottesgebärerin – die Geschichte (und Moral) des griechischen Volkes vermittelt. Thedorakis machte da­raus ein Oratorium für einen Sänger aus dem Volk – mit Instrumenten der Volksmusik, wie Bouzouki, Mandolinen und Gitarren. Es entstanden Liedpassagen, die Bauern bei der Schufterei auf dem Acker ebenso sangen wie Industriearbeiter am Fließband.

Ein freier Mann

Erstaunlich, wie Mikis Theodorakis erreichte, dass bis heute nahezu alle seiner vielen hundert Lieder mit den vertonten Texten der besten Poeten in jedem Konzert vom Publikum mitgesungen werden. Wie sich Szenen in das allgemeine Gedächtnis einbrannten, die nicht nur den Griechen bis heute die Tränen in die Augen treiben. Wie jene im Stadion Karaïskakis in Piräus, wo Mikis und seine Sänger – Maria Farantouri, Petros Pandis – nach dem Fall der Junta 1975 Pablo Nerudas »Canto General« aufführten. »Die Euphorie damals war unglaublich«, sagte der Komponist dem Autor, »es war ein Sturm der Begeisterung, der durch das Stadion fegte, es war wie ein wohltuender Schmerz, all den (120.000) Menschen in die Gesichter zu sehen, die meine Lieder auswendig kannten und vor Freude weinten.«

Jener Mikis, den Reporter des Norddeutschen Rundfunks danach in den Katakomben des Stadions befragten, sprach – offensichtlich voller grimmiger Hoffnung – vom »Sozialismus«, der von nun an die Politik und die Gesellschaft des Landes bestimmen werde, von einer Zukunft der »Brüderlichkeit«. Es kam bekanntlich anders. Mikis, der 1990 in eine Allparteienregierung des rechtskonservativen Kurzzeitregierungschefs Konstantinos Mitsotakis (Vater des heutigen Premiers) als Staatsminister eintrat, verließ die offizielle politische Bühne schon drei Jahre später. Er hatte erkannt, dass er, der sich zeitlebens einen »freien Mann« nannte, in einer Ansammlung von parlamentarischen »Unfreien« nichts zu gewinnen, sondern viel zu verlieren hatte. Dem heutigen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Griechenlands, Dimitris Koutsoumbas, gestand er vor einem Jahr in einem persönlichen Brief, dass er »als Kommunist« sterben wolle. Denn als Kommunist kämpfte er und schrieb er seine beste Musik. Wie die zu der wunderbaren Elegie des 1920 verstorbenen Dichters Kostas Hatzopoulos, das Lied vom »Herbst«: Ein Leben schwindet, ein Atem verfliegt, und kein Frühling sieht mich je wieder.

Mikis Theodorakis’ Leichnam bleibt zur öffentlichen Abschiednahme von Dienstag bis Donnerstag in der Kathedrale von Athen – der Mitropolis – aufgebahrt. Danach erfolgen die Überführung nach Kreta und die Beisetzung in der Familiengruft in Galatas; Bezirk Chania.