Afghanistan-Einsatz: U-Ausschuss gefordert

Berlin. Die Bundestagsfraktion von Die Linke hat einen Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestags gefordert. »Es gab nach über 20 Jahren Einsatz keinen Exit-Plan. Was für ein Desaster«, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. »Im nächsten Bundestag braucht es dazu einen Untersuchungsausschuss.« Außerdem dürften die Verantwortlichen kein Regierungsamt mehr bekleiden.

Zuvor hatte bereits FDP-Chef Christian Lindner in der Bild am Sonntag verlangt, dass in einem Untersuchungsausschuss alles auf den Tisch komme, »was nicht funktioniert hat«. Auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprach sich am Sonntag in der ARD für einen solchen Ausschuss aus. (dpa/jW)