Angebot der Bahn unzureichend

Christoph Soeder/dpa Ab Montag wird nicht nur im Güterverkehr, sondern auch im Personenverkehr gestreikt

Streik wirkt. Der Ausstand der Eisenbahner im Güterverkehr verschärft aus Sicht des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) die Engpässe in der Industrie. Insbesondere die Auto-, Stahl- und Chemieindustrie, die bei ihren Lieferketten vor allem auf die Schiene setzten, hätten ein Problem. Transportalternativen etwa bei der Bahnkonkurrenz oder auch auf der Straße gebe es kaum. »Jeder Verkehrsträger ist total überbucht, und die Preise gehen durch die Decke«, sagte der Leiter der Verbandssektion Logistik, Carsten Knauer.

Seit Sonnabend 17 Uhr wird im Güterverkehr der Deutschen Bahn (DB) gestreikt. Für diesen Montag hat die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) auch die Kollegen im Personenverkehr und der Infrastruktur aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Um die Ausweitung des Ausstands abzuwenden, hat die Bahn laut Bild am Sonntag die Zahlung einer Coronaprämie in Aussicht gestellt. Wie hoch diese ausfallen soll, ist offen. Die GDL verlangt eine Prämie von 600 Euro. Auch auf weitere Forderungen der Gewerkschaft ist die DB nicht eingegangen, wie die GDL am Sonntag mitteilte. Dazu gehören der Schutz der Betriebsrenten, eine Entgelterhöhung nach dem Vorbild des öffentlichen Dienstes um 3,2 Prozent, und zwar ohne Nullrunde und bei einer Vertragslaufzeit von 28 Monaten. Die DB schlägt vor, 3,2 Prozent stufenweise erst ab dem kommenden Jahr zu bezahlen – bei einer Vertragslaufzeit von 40 Monaten.

Unterdessen wird einmal mehr versucht, die Aufmerksamkeit auf die Rechtmäßigkeit des Streiks und die Forderungen zu lenken. So verdienten Lokführer der Deutschen Bahn bereits jetzt rund 30 Prozent mehr als diejenigen privater DB-Konkurrenten, heißt es im Tagesschau-»Hintergrund«. Und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat berechnet, dass die Grundvergütungen des Zugpersonals seit 2007 um 46 Prozent stiegen – »mehr als im öffentlichen Dienst«. GDL-Chef Claus Weselsky lenkte in der Pressekonferenz am Freitag den Blick hingegen auf die »3.500 Führungskräfte« der DB, »die ein Gejammer anstimmen, wenn sie nur 51 Prozent ihrer Boni erhalten«.