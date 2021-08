An die Wurzel

Jannis Grosse Aktivisten von »Wer hat, der gibt« haben am Vorabend der Demonstration in der Hamburger »Roten Flora« ein »Ministerium für Umverteilung« eröffnet

Mehrere Tausend Menschen sind am Sonnabend in knapp zwanzig deutschen Städten auf die Straße gegangen, um wenige Wochen vor der Bundestagswahl ihrer Forderung nach einer radikalen Umverteilung des Reichtums Nachdruck zu verleihen. Zu dem Aktionstag unter dem Motto »Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten« hatte das Bündnis »Wer hat, der gibt« aufgerufen. Zu Protesten kam es unter anderem in Bremen, Kiel Leipzig, Hamburg, Hannover, Witten und Berlin.

In der Bundeshauptstadt hatten sich zu Beginn der Proteste gegen 14 Uhr mit knapp 150 Menschen nur wenige vor dem Kreuzberger Urban-Krankenhaus versammelt, doch ihre Zahl wuchs in der Folge noch an. Während die Veranstalter die Zahl der Teilnehmer gegenüber Pressevertretern am Sonnabend mit 2.500 bezifferten, sprach die Polizei von 500 Personen. Dass die Proteste ausgerechnet vor dem von Vivantes betriebenen Krankenhaus starteten, dürfte kein Zufall gewesen sein. Dort fand zu diesem Zeitpunkt auch ein Solicamp zur Unterstützung der Berliner Krankenhausbewegung statt, die sich für eine ordentliche Entlohnung der Pflegekräfte und eine Entprivatisierung des Gesundheitssystems stark macht.

Bezug genommen wurde während der Kundgebung auch auf die Bewältigung der Coronapandemie, die »enorme Kosten für die öffentlichen Haushalte verursacht« habe. Viele Menschen seien »an den Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz getrieben« worden, wurde bereits im Aufruf zum Aktionstag kritisiert. Gleichzeitig hätten »die Reichen ihr Vermögen noch einmal obszön gesteigert«.

Es konnte erwartet werden, dass derlei Kritik vielerorts auch zu Gegenbewegungen führen würde. Zu einer ungewöhnlichen und durchaus bemerkenswerten Aktion hatte sich der Verband »Die Familienunternehmer« hinreißen lassen. Er übernahm die Aktionsformen seiner politischen Gegnerinnen und Gegner und setzte anlässlich der antikapitalistisch geprägten Proteste »entlang der Route der Demonstration ein klares Zeichen«, wie es in einer Pressemitteilung des Verbandes von Sonnabend hieß. So war die Parole »Vermögenssteuer ist Mittelstandsbremse« auf Gehwege gesprüht und mit Aufklebern an Laternenpfählen angebracht worden. Die Einführung einer Vermögenssteuer bremse »wichtige Investitionen in die Digitalisierung, die Modernisierung und die Energieeffizienz der Familienunternehmen«, warnte Albrecht von der Hagen, Hauptgeschäftsführer des Verbands, laut besagter Mitteilung. Wer sie fordert, greife »acht Millionen Arbeitnehmer in den Familienunternehmen an und verhindert die betrieblichen Investitionen in den Klimaschutz«, behauptete er.

Ideologische Nebelkerzen dieser Art konnten die Demonstrantinnen und Demonstranten derweil nicht davon abbringen, ihre vielfältigen Forderungen lautstark auf die Straße zu tragen. So waren bei den Aktionen am Sonnabend Transparente und Schilder mit der Forderung nach Umverteilung und auch Enteignung ebenso zu lesen wie die nach einer Beendigung des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Unter die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mischten sich zudem Aktivistinnen und Aktivisten anderer Bündnisse und Organisationen, wie etwa von Fridays for Future oder »Unteilbar« sowie linken Parteien und der Interventionistischen Linken. In Berlin nahmen auch Anhänger der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« an den Protesten teil, deren Volksbegehren gleichzeitig mit den Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen am 26. September zur Abstimmung gestellt wird.

Auch im Hamburger Nobelviertel Blankenese kam es am Sonnabend zu Protesten. »Wir enteignen euch alle!«, skandierten mehr als 1.500 Menschen dort. Vor den Protesten hatten verschiedene Medien versucht, mögliche Krawalle herbeizuschreiben und die Veranstaltung so zu diffamieren. Diese Strategie war allerdings augenscheinlich nicht erfolgreich. Auch die aktuelle Situation der Menschen in Afghanistan wurde während der Proteste in mehreren Städten aufgegriffen. So wurde am Sonnabend vielerorts gefordert, afghanische Flüchtlinge endlich auszufliegen und ihnen eine Bleibeperspektive in der BRD zu ermöglichen.