Gedenkveranstaltung in Rostock-Lichtenhagen

Rostock. In Rostock-Lichtenhagen ist am Sonntag an die rechten Pogrome vor 29 Jahren an der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge im sogenannten Sonnenblumenhaus erinnert worden. Thema der Kundgebung, die nach Angaben des NDR auf dem Weg in die Erstaufnahmestelle des Landes für Asylsuchende nach Horst (Landkreis Vorpommern-Rügen) fortgesetzt wurde, war auch die aktuelle Situation von Migranten und Geflüchteten in der BRD. Für 2022 ist zum 30. Jahrestag der rassistischen Pogrome von Lichtenhagen eine zentrale Gedenkveranstaltung geplant. (jW)