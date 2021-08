NRW: Coronafälle in Kliniken trotz Impfung

Berlin. Rund jeder zehnte Coronapatient in Krankenhäusern ist nach Angaben von Intensivmedizinern trotz Impfung erkrankt. »Aktuell haben wir in Nordrhein-Westfalen zwölf bis 13 Prozent der Covidpatienten in den Kliniken mit Impfschutz. Diese Quote dürfte auch der bundesweiten Quote entsprechen«, sagte der Kölner Intensivmediziner Christian Karagiannidis von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Donnerstag. Die Mehrheit werde auf den Normalstationen behandelt. (AFP/jW)