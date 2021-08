Berlin: Klimaaktivisten blockieren Straßen

Berlin. Aktivisten der Bewegung »Extinction Rebellion« haben am Montag in Berlin mit verschiedenen Aktionen für mehr Klimaschutz demonstriert. Laut Polizei versuchten »mehrere hundert« Protestierende am Vormittag an verschiedenen Orten rund um das Brandenburger Tor den Verkehr zu blockieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzblockade wurden den Angaben zufolge jedoch von Einsatzkräften von der Straße getragen. Laut »Extinction Rebellion« beteiligten sich rund 200 Menschen an dem Protest. (AFP/jW)