Die Zahl der Baugenehmigungen gilt als Indikator im Kampf gegen Wohnungsnot. »Genehmigt« heißt allerdings nicht, dass auch tatsächlich gebaut wird

Zumindest auf dem Papier geht es mit dem Bau von Wohnungen voran. Die Behörden in Deutschland haben im ersten Halbjahr dieses Jahres 7,7 Prozent mehr genehmigt als im Vorjahreszeitraum, in Zahlen ausgedrückt waren das 186.000 neue Wohnungen. Besonders deutlich fiel das Plus beim Neubau von Zweifamilienhäusern aus. 37,5 Prozent wurden mehr genehmigt, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit.

Zu dem deutlichen Anstieg habe auch das Auslaufen des Baukindergeldes Ende März geführt, heißt es beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Im ersten Quartal habe es einen Zuwachs von fast 20 Prozent gegeben; im zweiten Quartal war dann wieder ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Die Zahl der Baugenehmigungen gilt als Indikator im Kampf gegen Wohnungsnot in vielen Städten. »Genehmigt« heißt allerdings nicht, dass auch tatsächlich gebaut wird. Viele Handwerker und Baufirmen hätten nicht genügend Personal, um die Aufträge auch zeitnah abzuarbeiten.

Darauf wies am Montag auch die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) hin. Deren Bundesvorsitzender Robert Feiger erklärte: »Mehr Baugenehmigungen bedeuten nicht automatisch auch mehr Wohnungen.« In Wohnungen, die nur auf dem Papier genehmigt seien, könne niemand ­wohnen. Was die Gewerkschaft zu sagen hat, dürfte auch der Bauwirtschaft gefallen. Damit die Baubranche ihre Ressourcen weiter aufbaue, so die IG BAU, brauche sie eine längere Perspektive mit Planungssicherheit. »Denn wer Fachkräfte ausbildet, der will sie nach der Ausbildung auch weiterbeschäftigen.«

Die neue Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass die notwendige Planungssicherheit über eine Legislaturperiode hinausgehe. »Dazu gehören vor allem klare mittel- bis langfristige Zusagen für die Förderung des sozialen und bezahlbaren Wohnungsbaus«, so Feiger. Erst dann könne der Staat damit rechnen, dass die Bauwirtschaft ihre Kapazitäten weiter hochfahre.

Aber, mahnt Feiger, dafür müssten auch die Arbeitsbedingungen am Bau verbessert werden: »Wer den Wohnungsbau voranbringen will, braucht Fachkräfte.« Damit die Branche attraktiver werde, müssten die Löhne steigen; vor allem müssten die Firmen ihren Beschäftigten »endlich eine Entschädigung für die langen, meist unbezahlten Fahrzeiten zu den Baustellen geben«, erklärte Feiger weiter.

Diese Position vertritt die IG BAU auch in der aktuellen Tarifrunde für die rund 890.000 Beschäftigten in der deutschen Bauwirtschaft. Wer auf dem Bau arbeite, habe gute Rahmenbedingungen verdient. Neben dem »Wegegeld« solle es deshalb 5,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einem Jahr Laufzeit geben.

Ende Juli hatten sich die Tarifparteien im Baugewerbe auf einen Fahrplan geeinigt, wie es in den Verhandlungen weitergehen solle. Ganz vorn in der Reihenfolge der Verhandlungspunkte stehen dabei Themen wie Mindesturlaubsvergütung und Erschwerniszuschläge. Anstieg der Löhne und »Wegegeld« kommen bei den Gesprächen im September erst später an die Reihe. Für den Fall, dass sich die Kapitalseite wenig kompromissbereit zeigen sollte, drohten die Gewerkschafter mit weiteren Schritten. Sollte auch eine Schlichtung nicht zu einem Erfolg führen, dann stünde am Ende immer noch der Arbeitskampf, heißt es in einer Erklärung der IG BAU.