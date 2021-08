Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche

Berlin. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich für die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus ausgesprochen, wie sie am Montag mitteilte. Mögliche Risiken der Impfung könnten in der Altersgruppe mittlerweile zuverlässiger beurteilt werden, teilte das Gremium mit und verwies auf nahezu zehn Millionen geimpfte Kinder und Jugendliche in den USA.

Die Stiko hatte die Zurückhaltung zuvor unter Verweis auf unzureichende Daten über die Sicherheit der zu Impfenden begründet, war in den vergangenen Wochen jedoch von verschiedenen Politikern aufgefordert worden, die Empfehlung zur Impfung der Altersgruppe zu überdenken. Das Gremium sprach sich dagegen aus, eine Impfung bei Kindern und Jugendlichen »zur Vorraussetzung sozialer Teilhabe« zu machen. Es liegt kein offizieller Beschlusstext vor. (dpa/jW)