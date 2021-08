EU: Botschafter von Belarus einbestellt

Brüssel. Die EU hat den belarussischen Vertreter in Brüssel einbestellt und die Beendigung der »Instrumentalisierung« von Geflüchteten gefordert. Dem Vertreter von Belarus sei mitgeteilt worden, dass dies »völlig inakzeptabel« sei, so eine Sprecherin des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union am Donnerstag in Brüssel. Litauische Beamte haben seit Jahresbeginn immer häufiger Menschen an der Grenze zu Belarus zurückgewiesen. Brüssel behauptet, dass Belarus die Migration nutzt, um Vergeltung für Sanktionen gegen seine Regierung zu üben. (AFP/jW)