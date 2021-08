Südkorea: Milliarden für Impfmittelproduktion

Seoul. Südkorea will die Produktion von Coronaimpfstoffen im eigenen Land mit Investitionen in Milliardenhöhe steigern. Bis 2025 solle das Land der fünftgrößte Vakzinproduzent weltweit werden, sagte Präsident Moon Jae In am Donnerstag in Seoul. Dafür seien 2,2 Billionen Won (etwa 1,63 Milliarden Euro) vorgesehen. Moon sprach beim ersten Treffen einer neuen öffentlich-privaten Kommission, die die neue Strategie zum Aufbau Südkoreas als globales Produktionszentrum für Impfstoffe anschieben soll. (dpa/jW)