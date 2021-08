Duma-Wahlen: Moskau kritisiert OSZE

Moskau. Russland hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kritisiert, weil sie die Teilnahme von Wahlbeobachtern bei der anstehenden Parlamentswahl abgesagt hat. Die OSZE hatte ihre Entscheidung mit personellen Einschränkungen durch die russischen Behörden begründet. Es sei bedauerlich, dass beim OSZE-Menschenrechtsbüro ODIHR die Logik »alles oder nichts« vorherrsche, sagte Vizeaußenminister Alexander Gruschko am Donnerstag der russischen Tageszeitung Kommersant. Die OSZE habe 500 Beobachter zur Wahl der neuen Staatsduma in gut sechs Wochen schicken wollen, Russland habe 60 zugelassen. (dpa/jW)