Türkei: Mörder von Konya festgenommen

Konya. Der Mörder von sieben Mitgliedern der kurdischen Familie Dedeogullari in der türkischen Provinz Konya ist gefasst worden. Täter Mehmet Altun sei durch Einsatzkräfte in seinem Versteck auf einem Grundstück gefasst worden, berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Mittwoch abend. Der 33jährige türkische Faschist Altun hatte am 30. Juli sieben Mitglieder einer kurdischen Familie in seiner Nachbarschaft erschossen und war anschließend geflüchtet. (jW)