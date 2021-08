Atommüll: Kritik an Endlagersuche

Berlin. Umweltverbände haben Kritik am bestehenden Verfahren zur Suche nach einem Endlager für Atommüll geäußert. Antje von Broock, Geschäftsführerin des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), erklärte am Donnerstag, eine breite gesellschaftliche Beteiligung sei aus Sicht des BUND gescheitert. Vereinsangehörige würden an der dritten »Fachkonferenz Teilgebiete« zur Endlagersuche am Freitag und Sonnabend nicht mehr teilnehmen (siehe jW vom Donnerstag). Auch der Verein »Ausgestrahlt« hatte die Fachkonferenz als gescheitert bezeichnet.

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hatte im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte des Bundesgebietes grundsätzlich für zur Endlagerung von Atommüll geeignete »Teilgebiete« erklärt. Die Fachkonferenz sollte eine öffentliche Beteiligung bei der Endlagersuche möglich machen. (dpa/jW)