Viel zerschlagenes Porzellan

imago/Christian Mang Wohin damit? Die Frage zum Verbleib von Atommüll ist weiterhin offen (Berlin, 13.4.2014)

Wer die Nutzung von Atomkraft als angeblich klimafreundliche Alternative zu Kohle, Öl und Gas ins Spiel bringt, unterschlägt dabei gern, dass bis heute kein Ort in der Bundesrepublik festgelegt wurde, an dem der radioaktive Atommüll bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vergraben liegen könnte. Von einer breiten Öffentlichkeit unbemerkt läuft im Hintergrund das Suchverfahren nach einem Endlagerstandort. Im Rahmen dessen steht die dritte und finale Beratung der »Fachkonferenz Teilgebiete« an. An diesem Freitag und Sonnabend soll nochmals der Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) behandelt werden. Dieser soll laut Konferenzprogramm »der Öffentlichkeit erstmals einen Einblick in den Stand der Arbeiten des Unternehmens zur Endlagersuche« geben. Besagte Öffentlichkeit soll schließlich formell an der Suche beteiligt werden.

Doch die Verärgerung über das Vorgehen des dafür zuständigen Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) unter der Leitung von Wolfram König (Bündnis 90/Die Grünen) nimmt zu. So werden drei Vertreter des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. am dritten Beratungstermin an diesem Freitag nicht mehr teilnehmen. Als Grund gaben sie bereits im Juli »die wiederholte und demonstrierte Nichtbereitschaft« des BASE an, »konkrete Forderungen, Vorschläge und Konzepte z. B. von der Fachkonferenz Teilgebiete verbindlich aufzunehmen«. Eine erhebliche Menge Porzellan hatte die Behörde da schon zerschlagen. Das wurde unter anderen auch daran deutlich, dass die Mediatorinnen aus zwei bundesweit tätigen Mediationsverbänden am 6. Juli ihren Ausstieg erklärten. Man beende die Begleitung »der sogenannten Öffentlichkeitsbeteiligung« bei der Endlagersuche, da »angesichts der Verfahrensmängel« eine kritische Bewertung des aktuellen Verfahrens »von außen für zielführender« erachtet werde.

Das BASE legte seine »Diskussionsgrundlage für ein Beteiligungskonzept« erst am 26. Juli vor. Doch bereits Mitte Juni hatte das Nationale Begleitgremium (NBG) die Behörde sowie das von Svenja Schulze (SPD) geführte – und für nukleare Sicherheit zuständige – Bundesumweltministerium ermahnt, »jetzt auf die Interessierten« zuzugehen und »gemeinsam einen guten Beteiligungsplan für die nächsten Jahre« zu entwickeln. Andernfalls sei laut Begleitgremium das Verfahren nicht absicherbar, da die Fachkonferenz und der im Herbst 2020 von der BGE vorgelegte »Zwischenbericht Teilgebiete« nicht zueinander passen würden. In seiner Reaktion auf den Rüffel ging das Bundesamt jedoch gar nicht explizit auf die von der Fachkonferenz formulierten Forderungen ein.

Die Diskrepanz zwischen dem, was die »Fachkonferenz Teilgebiete« erarbeitet hatte und dem, was der »Teilgebiete«-Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung enthält, sind durchaus erheblich. So wurden darin mehr als 50 Prozent des Gebietes der Bundesrepublik als prinzipiell für Atommüllendlager geeignet erklärt – obwohl gar nicht alle Daten der geologischen Landesämter ausgewertet worden waren. Viele Gebiete wurden allein aufgrund von sogenannten Referenzdaten für die dort bloß vermutete Gesteinsart bewertet. Entsprechend wurde dieses Vorgehen dann beim ersten Beratungstermin der Fachkonferenz im Februar moniert.

Im Juni dann forderte die Konferenz vom Umweltministerium, als Antwort auf die Unzulänglichkeiten des Berichts auf die Fachkonferenz ein Fachforum folgen zu lassen. Das solle die weitere Arbeit jener Behörde »bis zur Einrichtung der Regionalkonferenzen nach Standortauswahlgesetz« begleiten. Bei den Juniberatungen der Fachkonferenz konnte ein Drittel der geplanten Workshops übrigens gar nicht stattfinden, weil die Technik ausfiel und kein adäquater Ersatz bereitstand. Die Farce zu verantworten hatte die von der BASE besetzte Geschäftsstelle der »Teilgebiete«-Konferenz.