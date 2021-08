Exodus in der Gastro

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa Muss man erst mal finden: Beschäftigte für geringes Entgelt und viele Überstunden (Saarlouis, 5.6.2021)

Es ist eine Abwanderungsbewegung: Rund 20 Prozent der Beschäftigten in der Gastronomie haben in der Coronakrise bundesweit die Branche verlassen – auch im Saarland. Ein Beispiel: Allein in diesem Bundesland sind Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zufolge von etwa 6.500 nur noch zirka 5.100 Kolleginnen und Kollegen im Gast- und Hotelgewerbe verblieben, berichtete jüngst die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), Region Saarland. Kurzum: Jeder fünfte ist weg.

Jobsuche und -wechsel kommen nicht von ungefähr. Zahlreiche Köche, Servicekräfte und Angestellte in der Hotellerie plagen Existenznöte. »Schon vor Corona stand das Gastgewerbe nicht gerade für rosige Arbeitsbedingungen«, sagte Mark Baumeister, Geschäftsführer der regionalen NGG, am Donnerstag gegenüber jW. Niedrige Löhne, unbezahlte Überstunden, rauher Umgangston und hohe Abbruchquote unter Azubis seien nur einige der strukturellen Branchenprobleme, so Baumeister weiter. »Die Unternehmen haben es über Jahre versäumt, die Arbeit attraktiver zu machen. Das rächt sich jetzt.« Und wenn dann nur noch das Kurzarbeitergeld ausgezahlt wird, »wissen viele nicht, wie sie über die Runden kommen sollen«, erklärte der Gewerkschafter.

Es trifft indes nicht alle gleich. Bekannt ist: Frauen arbeiten überdurchschnittlich oft in Teilzeit- und Minijobs – in der Gastro sowieso. »Solche Stellen erschweren nicht nur den beruflichen Aufstieg, sie sind meistens auch deutlich schlechter bezahlt als Vollzeitarbeitsplätze«, bemerkte kürzlich Baumeisters NGG-Kollege Guido Noll, Geschäftsführer der Region Darmstadt und Mainz. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt liege der Gender-Pay-Gap, also die Einkommenslücke zwischen den Geschlechtern, bei sieben Prozent, mindestens.

Nach der etappenweisen Lockerung der Kontaktbeschränkungen kam ein altneuer Trend hinzu: Mehrarbeit. In letzter Zeit häuften sich Beschwerden über ausufernde Arbeitszeiten von bis zu 60 Stunden pro Woche, sowie Verstöße gegen tarifliche Arbeits- und Entgeltbedingungen, schilderte Baumeister aktuelle Fälle aus Rechtsberatungsgesprächen. »Das sind keine Kavaliersdelikte.« Eine wichtige Einschränkung gibt es: Das betreffe tariflose Betriebe, die nicht im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) organisiert sind. Denn in tarifgebundenen gilt folgendes: Fünftagewoche, Werktage von fünf bis zehn Stunden, Zuschläge von bis zu 50 Prozent für Mehrarbeit bereits ab 46,5 Wochenstunden, Erstellen von Dienstplänen sieben Tage im voraus. Nach Einschätzung der NGG sind im Saarland rund 50 Prozent aller Gastronomiebetriebe nicht in einem Verband organisiert, etwa 40 Prozent gehören dem Dehoga an.

Arg zu schaffen macht dem Dehoga der Fachkräftemangel samt Abwerbepraxis. Mancherorts fehlt schlicht Personal, um Öffnungszeiten garantieren zu können. Deshalb offenbar auch die vermehrten Berichte von Extraausbeutung Beschäftigter. Teilweise hätten Lebensmitteldiscounter kampagnenartig Beschäftigte aus dem Gastrobereich angesprochen, um sie gezielt abzuwerben, so der Geschäftsführer des Dehoga Saarland, Frank Hohrath, jüngst gegenüber dem Saarländischen Rundfunk. Raus aus der Schankwirtschaft, rein in den Supermarkt also.

Die Situation dürfte sich wieder verschärfen, sofern neue coronabedingte Restriktionen beschlossen würden, befürchtet Hohrath. Dann werde es auch mehr Kündigungen wegen Geschäftsaufgaben geben, bemerkte er gewissermaßen vorsorglich. Im März seien nach einer Umfrage 85 Prozent der Dehoga-Mitglieder im Saarland in ihrer Existenz gefährdet gewesen. Die staatlichen Hilfen ließen zahlreiche Betriebe weiterhin knapp überleben.

Baumeister überrascht vieles nicht, er sagte: »Am Ende geht es um einen Kulturwandel. Auch Servicekräfte haben ein Recht darauf, vor dem Dienst zu wissen, wann Feierabend ist.« Nicht zuletzt hätten sie einen Anspruch auf eine anständige Bezahlung – unabhängig vom Trinkgeld. Und auf eine faire Behandlung durch den Chef. Fakt ist: Prekäre Löhne und schlechte Arbeitszeiten verprellen Fachkräfte, so der NGGler.