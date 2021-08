CCC meldet IT-Lücken nicht mehr an CDU

Hamburg. Der Chaos Computer Club (CCC) will künftig der CDU keine Schwachstellen in deren IT-Infrastruktur mehr melden. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Zuvor hatte die Partei beim Landeskriminalamt in Berlin Strafanzeige gegen dessen Aktivistin Lilith Wittmann erstattet, wie das Portal ­netzpolitik. org ebenfalls am Mittwoch berichtete. CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig erklärte am selben Tag per Twitter, man habe die Aktivistin versehentlich in der Strafanzeige genannt und diese nun zurückgezogen.

Wittmann hatte im Mai die Wahlkampf-App »CDU Connect« geprüft und dabei gravierende Sicherheitsmängel entdeckt. Laut CCC-Mitteilung waren die persönlichen Daten von 18.500 Wahlkampfhelferinnen und -helfern sowie eine halbe Million Datensätze über politische Einstellungen von Befragten »ungeschützt und frei über das Netz zugänglich«. Die Datenbank sei nach einem Hinweis von Wittmann abgestellt worden. (jW)