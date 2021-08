Im Zeichen der Pandemie

imago images/Frank Sorge Ökonomen fürchten sich vor zu hohen Sozialausgaben. Gegen die bedingungslose Hilfe für Konzerne wie Lufthansa haben sie nichts

Voll des Lobes war Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch für den Sozialstaat. Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich auf ihn verlassen – »auch und gerade in einer Krise«. Das zeige der Sozialbericht 2021, der am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) herausgegebene Report beleuchtet die sozialstaatlichen Leistungen und die in diesem Bereich gestarteten Reformen zum Ende der aktuellen Legislaturperiode.

Neben der Berichterstattung zu sozialpolitischen Kernthemen wie der Arbeitsmarktpolitik, der Alterssicherung und den Bereichen Gesundheit, Pflege, Rehabilitation und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen finden sich auch Beiträge zur Gleichstellung und Familienpolitik und den Aktivitäten der Bundesregierung von CDU/CSU und SPD zur Bewältigung der beschäftigungs- und sozialpolitischen Herausforderungen auf internationaler Ebene.

Niedriglöhner außen vor

Erwartungsgemäß ist der nun vorgelegte Bericht geprägt von der Coronapandemie und den damit einhergehenden Belastungen für Beschäftigte, Erwerbslose und Wirtschaftsunternehmen. Die Sozialausgaben sind der Erhebung zufolge im vergangenen Jahr auf rund 1,1 Billionen Euro gestiegen. Die größten Ausgabensteigerungen entfallen mit 28,2 Milliarden Euro auf die Arbeitslosenversicherung und das Instrument der Kurzarbeit. Gerade mit letzterem konnten zwar Entlassungen vermieden werden, wie das BMAS auf seiner Internetseite betont. Diejenigen, die im Niedriglohnsektor arbeiteten oder auf Transferleistungen angewiesen sind, blieben jedoch unberücksichtigt.

Schon im Vorfeld der Verabschiedung des neusten Sozialberichtes, der traditionell einmal pro Legislaturperiode veröffentlicht wird, warnte die Kapitalseite vor den langfristigen Kosten. Es sei »völlig unklar«, wie »all die Ausgaben langfristig bezahlt werden« sollten, sagte etwa der Bochumer Finanzwissenschaftler Martin Werding dem Handelsblatt (Mittwochausgabe). Und der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, in derselben Ausgabe der Wirtschaftszeitung: Die Sozialleistungsquote habe »einen historischen Höchststand erreicht«. Es sei »riskant«, wenn »der Umverteilungsstaat fortwährend stärker wächst als die Wirtschaft«, so Kampeter. Aber kein Wort zu den nicht einmal an Bedingungen geknüpften pandemiebedingten Staatshilfen für Großkonzerne wie etwa die Lufthansa. Christian Lindner fürchtete um seine Klientel. Die »Perspektive immer weiter steigender Sozialabgaben« nehme der »arbeitenden Mitte den Raum, um im Leben wirtschaftlich voranzukommen«. So werde »die Eigentumswohnung selbst für fleißige Fachkräfte zum unerfüllbaren Traum«, erklärte der FDP-Chef am Mittwoch.

Das BMAS betonte in der Einleitung des Sozialberichts hingegen, das der »Sozialstaat« sich »als anpassungsfähig erwiesen« habe, »wenn auf neue soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen angemessene Antworten gefunden werden mussten«. »Insbesondere die Covid-19-Pandemie« habe gezeigt, dass »sich die vielfältigen Systeme der sozialen Sicherheit in der Krise bewährt und insbesondere die ökonomische Situation für eine Vielzahl von Menschen stabilisiert« hätten.

2022 wird gespart

Dem Zuwachs der Sozialleistungen im vergangenen Jahr steht eine Reduktion des nominalen Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 3,4 Prozent gegenüber, die aufgrund der Covid-19-Pandemie entstanden ist. Schon allein deshalb steigt die Sozialleistungsquote – also alle Sozialleistungen im Verhältnis zum BIP – im Jahr 2020 auf 33,6 Prozent an. 2019 lag sie bei 30,3 Prozent. Es ist zu befürchten, dass die Kosten der Pandemie von einer möglicherweise neuen Koalition nach der Bundestagswahl am 26. September maßgeblich auf die arbeitende Bevölkerung abgewälzt werden. So blieben die unter anderem von Sozialverbänden und Gewerkschaften erhobenen Forderungen nach einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder der Einführung einer Vermögenssteuer bisher ebenso ungehört wie die nach einer gerechten Rentenreform und einer Entprivatisierung des Gesundheitssystems. Schon jetzt kündigte das von Arbeits- und Sozialminister Heil geführte Ministerium auf seiner Homepage an, dass im Jahr 2022 mit einem »deutlichen Rückgang der Sozialleistungsquote« zu rechnen sei.