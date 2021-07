So viele Drogentote wie nie in Schottland

Edinburgh. In Schottland sind im vergangenen Jahr so viele Menschen an illegalisierten Drogen gestorben wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Mit 1.339 Drogentoten im Jahr 2020 erreichte das Land einen neuen Höchstwert, wie das Statistikamt in Edinburgh am Freitag mitteilte. Damit steigt die Zahl das siebte Jahr in Folge, im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent. Am stärksten betroffen ist die Region um die Stadt Glasgow. Mit gut 21 Drogentoten pro 1.000 Einwohnern hat die nördliche britische Provinz die verheerendste Quote in ganz Europa. (dpa/jW)