Kuba kritisiert Erklärung von Borrell

Brüssel/Havanna. Der Hohe Vertreter für Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, hat Kuba am Donnerstag aufgefordert, »das Recht auf friedliche Demonstration und freie Meinungsäußerung zu respektieren und alle Inhaftierten unverzüglich freizulassen«. Während der US-Propagandasender Radio and TV Martí die Erklärung als »großen Schritt in die richtige Richtung« bezeichnete, kritisierte die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, damit folge die EU »dem US-Drehbuch zu Kuba«. Havannas Außenminister Bruno Rodríguez warf Borrell vor, es »nicht gewagt zu haben, die genozidale US-Blockade beim Namen zu nennen«, die auch die europäische Souveränität verletze. (vh)