Schiff im Indischen Ozean attackiert

Tel Aviv. Ein japanisches Schiff ist nach Angaben der zuständigen britischen Firma im Indischen Ozean vor der Küste Omans angegriffen worden. Es gebe den Verdacht eines Vorfalls mit Piraten an Bord des Tankers »M/T Mercer Street«, teilte das britische Unternehmen Zodiac Maritime am Freitag auf Twitter mit. Das Schiff sei in japanischem Besitz und werde von der Firma mit Sitz in Großbritannien verwaltet, hieß es in der Mitteilung. Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, das Militär vor Ort untersuche den Vorfall.(AFP/jW)