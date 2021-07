54 Parteien treten bei Bundestagswahl an

Wiesbaden. Bei der Bundestagswahl am 26. September können 54 Parteien antreten. Das erklärte der Bundeswahlleiter am Freitag in Wiesbaden nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) hatte vor Gericht mit einer Beschwerde gegen die anderslautende Entscheidung des Bundeswahlausschusses erreicht, dass sie antreten darf. Zuvor waren 53 Parteien zugelassen worden. (dpa/jW)