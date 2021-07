»Sea-Watch« rettet fast 100 Menschen im Mittelmeer

Rom. Die freiwilligen Helfer der privaten Organisation »Sea-Watch« haben am Freitag in zwei Rettungsaktionen fast 100 Bootsflüchtlinge aus Seenot gerettet. In der Nacht zu Freitag habe die Crew der »Sea-Watch 3« etwas mehr als 30 Menschen, darunter drei Kleinkinder und mehrere Minderjährige, an Bord genommen, teilten die in Berlin ansässigen Seenotretter am Freitag mit. Am Morgen griffen Mitarbeiter die Organisation mehr als 60 Menschen bei einem zweiten Einsatz auf. »Viele Menschen sind verletzt, einige haben schwere Treibstoffverbrennungen«, schrieb »Sea-Watch« auf Twitter. (dpa/jW)