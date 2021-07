BRD: Über eine Million Langzeiterwerbslose

Nürnberg. Die offizielle Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im Juli entgegen saisonüblicher Muster zurückgegangen. Der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) zufolge waren bundesweit 2,59 Millionen Personen ohne Job, 24.000 weniger als im Juni und 320.000 weniger als im Juli 2020. Die Arbeitslosenquote sank demnach auf 5,6 Prozent. »Die Lage am Arbeitsmarkt verbessert sich weiter«, sagte der Vorstandsvorsitzende der BA, Detlef Scheele, am Donnerstag bei der Vorstellung der Zahlen. Eine weitere Lesart der Statistik: »Die Zahl der Langzeiterwerbslosen liegt bei über einer Million, ihr Anteil an allen Erwerbslosen bei über 40 Prozent«, erklärte Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, gleichentags. (dpa/jW)