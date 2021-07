Reallohnverlust droht

imago/Horst Galuschka War auch schon mal praller gefüllt

Es ist ein desaströses Zeugnis für Gewerkschaften: Erstmals seit einem Jahrzehnt wird der Anstieg der Tariflöhne 2021 voraussichtlich nicht ausreichen, um die allgemeine Preissteigerung auszugleichen. Ursache dafür sind vor allem die Auswirkungen der Coronakrise, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag in einer Zwischenbilanz der Tarifrunde berichtete.

Nach den im ersten Halbjahr und in den Vorjahren für 2021 abgeschlossenen Tarifverträgen werden die Tariflöhne in diesem Jahr laut WSI um 1,6 Prozent steigen. Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Inflationsrate werde die reale Tariflohnentwicklung mit einem Minus von 0,2 Prozent leicht negativ ausfallen. In den zurückliegenden 20 Jahren habe es das nur dreimal gegeben: 2006, 2007 und 2011.

In den Jahren 2018 und 2019 waren die Tariflöhne mit Zuwächsen von 3,0 und 2,9 Prozent noch relativ stabil gestiegen. Doch seit dem Frühjahr 2020 stünden die Tarifauseinandersetzungen »ganz im Zeichen der Coronakrise«, sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. Schon im Jahr 2020 stiegen die Tariflöhne nur um geringe zwei Prozent, und der Abwärtstrend habe sich 2021 weiter fortgesetzt, so dass in diesem Jahr nur noch ein Plus von 1,6 Prozent in Sicht sei.

Dabei wurde der Abwärtstrend noch durch die bereits in den vergangenen Jahren für 2021 abgeschlossenen Tarifverträge abgemildert. Bei den im ersten Halbjahr 2021 neu vereinbarten Tarifverträgen lagen die Lohnsteigerungen sogar nur bei durchschnittlich 1,1 Prozent.

Tarifexperte Schulten setzt darauf, dass bei den noch laufenden bzw. bevorstehenden Tarifverhandlungen etwa im Einzel- und Versandhandel, im Groß- und Außenhandel oder im öffentlichen Dienst der Länder etwas Luft nach oben ist, was die Abschlüsse beim Entgelt angeht. Schließlich seien dies Branchen, in denen die Pandemie den Beschäftigten ganz besondere Leistungen abverlangt habe. »Es ist deshalb gut möglich, dass am Ende des Jahres die heute vorgelegte Zwischenbilanz für 2021 noch leicht nach oben korrigiert werden kann«, meinte er. Am Fakt dürfte das nichts ändern: Belegschaften werden am Jahresende statt eines Entgeltplus einen deutlichen Reallohnverlust verbuchen müssen. (dpa/jW)