Backhaus: Ministerrunde zu Unwetterkatastrophe

Schwerin. Die verheerende Unwetterkatastrophe in Westdeutschland soll Thema einer Sondersitzung der Länderumweltminister werden. Bei der von ihm für September initiierten Beratung sollten allgemeingültige Rückschlüsse für notwendige Schutzmaßnahmen gegen solche Starkregenereignisse gezogen werden, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Backhaus ist aktuell Vorsitzender der Ministerkonferenz. Er erneuerte seine Forderung nach einem erweiterten bundesweiten Hochwasserschutzprogramm. Die bislang vom Bund gewährten Mittel von jährlich 100 Millionen Euro würden angesichts immer häufiger auftretender Unwetter nicht ausreichen. (dpa/jW)