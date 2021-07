Teigwaren Riesa: Streik legt Produktion lahm

Riesa. Ein Streik der Beschäftigten bei Teigwaren Riesa hat am Dienstag nachmittag die Produktion des Nudelproduzenten lahmgelegt, teilte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) gleichentags mit. Die Arbeitsniederlegung werde über Nacht fortgesetzt, hieß es weiter. Der Hintergrund: Die Tarifverhandlungen zu Lohnerhöhungen stocken. Das Unternehmen will bisher frühestens ab 2022 über höhere Löhne verhandeln. »Wir sind verhandlungsbereit. Aber eine Nullrunde, wie das Unternehmen es will, verbietet sich«, wird Thomas Lißner, Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG Dresden-Chemnitz, in der Mitteilung zitiert. (jW)