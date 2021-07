Zwei türkische Soldaten in Nordsyrien getötet

Istanbul. Bei einem Anschlag in Nordsyrien sind zwei türkische Soldaten getötet und zwei weitere verwundet worden. Das Militär sei in einem gepanzerten Fahrzeug angegriffen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag abend mit. Man habe die »Terrorziele« in der Region ausfindig gemacht und diese unter Beschuss genommen, hieß es. Der Anschlag ereignete sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums in einem Gebiet, das Ankara seit 2016 besetzt hält. (dpa/jW)