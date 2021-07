Russland: KP-Kandidat ausgeschlossen

Moskau. Acht Wochen vor der Parlamentswahl in Russland hat die zentrale Wahlkommission dem prominenten Politiker Pawel Grudinin die Zulassung als Kandidat für die Duma verwehrt. Die Kommission unter Wahlleiterin Ella Pamfilowa berief sich auf Berichte, nach denen der frühere Präsidentschaftskandidat ein Konto im Ausland haben soll, wie die russische Nachrichtenagentur TASS am Sonnabend meldete. Russland wählt am 19. September eine neue Staatsduma. Die Kommunisten, die den Parteilosen aufgestellt hatten, sprachen von einer politischen Entscheidung. Sie kündigten Einspruch vor dem Obersten Gericht Russlands sowie Proteste an. Grudinin hatte stets erklärt, keinen Besitz im Ausland mehr zu haben. (dpa/jW)