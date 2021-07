China: Sanktionen gegen US-Vertreter

Beijing. Vor dem Besuch der US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman in China hat die Regierung in Beijing neue Sanktionen gegen die USA erlassen. Als Vergeltung für Strafmaßnahmen der USA gegen Repräsentanten des chinesischen Verbindungsbüros in Hongkong und eine US-Warnung vor neuen Risiken für Unternehmen in Chinas Sonderverwaltungsregion wurden Sanktionen gegen sieben Personen und Institutionen in den USA verhängt, wie staatliche Medien am Sonnabend berichteten. Als bisher ranghöchste US-Vertreterin seit der Amtsübernahme von Präsident Joseph Biden wurde Sherman am Sonntag in China erwartet. Bei ihrer zweitägigen Visite wird sie mit Außenminister Wang Yi zusammentreffen. (dpa/jW)