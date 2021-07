Ecuador: Tote nach Gefängnisrevolten

Cotopaxi. Bei Revolten in zwei Gefängnissen in Ecuador sind mindestens 18 Häftlinge ums Leben gekommen. In der Haftanstalt von Cotopaxi seien zehn Insassen getötet worden, teilte die Gefängnisverwaltung in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) mit. Weitere 35 Häftlinge und sechs Polizisten wurden demnach verletzt. In einem Gefängnis in Guayaquil kamen nach Angaben der Behörde acht Inhaftierte ums Leben, drei Polizeibeamte wurden verletzt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. (dpa/jW)