NGG: Tarifabschluss bei Bäckerei K&U

Stuttgart. Die Tarifrunde 2021 für die K&U-Bäckerei GmbH (Edeka) im Südwesten der Republik ist abgeschlossen, teilte Alexander Münchow, Landesbezirkssekretär der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) und Verhandlungsleiter, am Donnerstag in einem Statement mit. Demnach steigen für die rund 3.000 K&U-Beschäftigten ab 1. August die Entgelte. Darüber hinaus wurden ein Interessenausgleich und ein Sozialplan für die Beschäftigten durchgesetzt. Dafür waren erstmals in der Unternehmensgeschichte Warnstreiks nötig, so Münchow. (jW)