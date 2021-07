Sturmgewehrauftrag: Streit geht weiter

Suhl/Düsseldorf. Im Ringen um einen Sturmgewehrgroßauftrag des Bundes will der Waffenhersteller C. G. Haenel nicht klein beigeben. Nach einer für die Firma negativen Entscheidung des Bundeskartellamts habe man Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt, sagte Haenels Finanzchef Swen Lahl am Donnerstag in Suhl. Man habe »das beste und wirtschaftlichste Angebot abgegeben«. Das Bundesverteidigungsministerium hatte Haenel im März wegen möglicher Patentrechtsverletzungen von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen, in dem es um 120.000 Sturmgewehre für die Bundeswehr geht. Statt Haenel soll nun Konkurrent Heckler und Koch aus Baden-Württemberg den Zuschlag bekommen. (dpa/jW)