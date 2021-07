Tillschneider bleibt Dozent in Bayreuth

Bayreuth. Der sachsen-anhaltische AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider bleibt Privatdozent an der Universität Bayreuth. Es seien keine Tatsachen bekannt, die einen Widerruf der Lehrbefugnis rechtfertigten, antwortete Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) auf eine SPD-Anfrage. Dafür müsse Tillschneider sich strafbar machen. Der habilitierte Islamwissenschaftler gibt in Bayreuth ein Blockseminar. Er lebt seit 2015 in Sachsen-Anhalt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet ihn als einen der führenden Köpfe des formal aufgelösten »Flügels«. (dpa/jW)