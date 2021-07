Untersuchungsausschuss zur Treuhand in Thüringen

Erfurt. Der Thüringer Landtag hat einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit der Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt in den 1990er Jahren beschäftigen soll. Der Ausschuss wurde von der CDU-Fraktion beantragt. Linke, SPD, Grüne und FDP meldeten am Donnerstag im Parlament allerdings Zweifel an, ob ein solcher Ausschuss das richtige Gremium sei, um sich mit den Folgen der Treuhandpolitik auseinanderzusetzen. »Viele Menschen treibt die Treuhand-Problematik noch immer um«, sagte der Linke-Abgeordnete Andreas Schubert. Der Ausschuss sei aber »nicht das angemessene Instrument«. (dpa/jW)