Gehring: Beschäftigte streiken für Tarifvertrag

Halle/Dessau. Rund 40 Beschäftigte des Maschinenherstellers Gehring in Naumburg haben am Dienstag vor dem Werktor gestreikt. Die IG Metall hatte zum Warnstreik aufgerufen, nachdem ein Tarifgespräch mit dem Betrieb in der vergangenen Woche gescheitert war. Die Streikenden forderten Tarifverhandlungen über einen Anerkennungstarifvertrag. Ziel ist es laut Mitteilung vom Dienstag, dass die Arbeitsbedingungen an den Flächentarif der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt herangeführt werden. (jW)