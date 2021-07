Ramelow will Mehrheiten suchen

Erfurt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) will für seine »rot-rot-grüne« Minderheitsregierung künftig Mehrheiten mit Hilfe von fünf Fraktionen im Parlament organisieren. »Wir als Landesregierung sind darauf angewiesen, Mehrheiten gemeinsam mit unseren drei Fraktionen zu suchen – und ich gehe davon aus, dass wir sie finden werden, dass ab sofort mit fünf Fraktionen gearbeitet wird«, sagte Ramelow am Dienstag. Nachdem die angestrebte Auflösung des Landtages am Freitag abgesagt wurde, will die CDU-Fraktion Ramelows Minderheitsregierung künftig nicht mehr vertraglich festgelegt stützen. (dpa/jW)