NRW-Hotelbranche liegt weiterhin brach

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Hotels und Pensionen haben noch immer viel weniger Gäste als vor der Coronakrise. Im Mai dieses Jahres gab es rund 1,4 Millionen Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben und damit 71 Prozent weniger als im Mai 2019, wie das Landesstatistikamt IT. NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. Damals waren es 4,7 Millionen Übernachtungen. (dpa/jW)