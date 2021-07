Jeder achte will Großstädte verlassen

München. Die Erfahrungen aus der Coronakrise könnten viele Menschen aus den großen deutschen Städten treiben. Mehr als jeder achte Bewohner einer Stadt mit mehr als einer halben Million Einwohner will diese laut einer Befragung des kapitalnahen Ifo-Instituts und des Immobilienportals »Immowelt« binnen maximal eines Jahres verlassen und in eine kleinere Stadt oder aufs Land ziehen. Fast die Hälfte davon nennt Corona dabei als wichtigen Grund für die Entscheidung. Natürlich wisse man nicht, wie viele Menschen dies wirklich in die Tat umsetzten, sagte Studienautor Mathias Dolls. (dpa/jW)