Warnstreik bei Teigwaren Riesa

Chemnitz. Der Nudelhersteller Teigwaren Riesa in Sachsen blockiert einen neuen Tarifvertrag. Darauf reagierte das Gros der Belegschaft am Montag mit einem vierstündigen Warnstreik, hieß es in einer gleichentags verbreiteten Mitteilung der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). Nach dem erstmaligen Tarifabschluss vor zwei Jahren fordert die NGG »weitere Anpassungsschritte, um noch bestehende Lohnunterschiede zu tarifgebundenen westdeutschen Nudelproduzenten abzubauen«. Der Grund: Die Lohnunterschiede belaufen sich auf über 700 Euro im Monat. Die Gegenseite will darüber nicht vor 2022 verhandeln. (jW)