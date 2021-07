Auswärtiges Amt übergibt Asyllagebericht

Berlin. Das Auswärtige Amt hat einen neuen Bericht zur Lage in Afghanistan an mit Asyl und Migration befasste Behörden übergeben. Wie ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin mitteilte, diene dieser als eine von mehreren Entscheidungsgrundlagen in Asylverfahren und bei Abschiebungen. Da Lageberichte grundsätzlich als Verschlussache eingestuft seien, könne über Einzelheiten des Papiers keine Auskunft gegeben werden, so der Sprecher. In Afghanistan sind die Taliban seit einigen Wochen auf dem Vormarsch. Das Kriegsbündnis NATO hatte seinen Einsatz im Land vergangene Woche für beendet erklärt. (dpa/jW)